الحزب الحاكم يلتقي بممثلي سائقي سيارات الأجرة لبحث تظلماتهم

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من المقرر أن يلتقي مسؤولون في الحزب الديمقراطي الحاكم بممثلين عن سائقي سيارات الأجرة اليوم الثلاثاء لمناقشة تظلماتهم من التطبيق الجديد الذي طرحته شركة كاكاو لمشاركة سيارات الركوب.وفي هذا السياق، سيعقد اجتماع برئاسة رئيس الحزب الديمقراطي "لي هيه تشان" وبحضور رؤساء أربع نقابات وجمعيات لسيارات الأجرة، حيث تجري مناقشة إطلاق هيئة للحوار المجتمعي لمعالجة القضايا المعلقة في هذا الشأن.وكانت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل قد عقدت اجتماعا مشابها أمس الاثنين مع الحزب الحاكم، وحضره ممثلون عن سائقي سيارات الأجرة وخدمة مشاركة سيارات الركوب. وخلال الاجتماع المغلق، اقترح المعسكر الحاكم إنشاء هيئة للحوار تضم الحكومة والبرلمان والأطراف المعنية من أجل تضييق الخلافات وبهدف التوصل إلى توافق بحلول شهر فبراير القادم.وكانت شركة كاكاو المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أعلنت الأسبوع الماضي عن طرح نظام لمشاركة سيارات الركوب، وذلك في إطار توجه الحكومة لتطبيق اقتصاد المشاركة، لكنها أعلنت في وقت لاحق أنها قررت تأجيل طرح الخدمة بعد أن انتحر سائق سيارة أجرة بإشعال النار في نفسه أمام البرلمان للتعبير عن احتجاجه.