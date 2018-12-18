سيول تسعى لاستضافة أولمبياد 2032 بالاشتراك مع بيونغ يانغ

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قدمت مدينة سيول خطة ميزانية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 بالاشتراك مع العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.وقالت حكومة المدينة اليوم الثلاثاء إنها تعتقد أن مبلغ 3,9 تريليون وون، أي حوالي 3,5 مليار دولار، سيكون مطلوبا من أجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بما في ذلك عقد مراسم حفليْ الافتتاح والختام في سيول وبيونغ يانغ باستخدام تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات.وأوضحت إدارة مدينة سيول أن هذه الميزانية تتضمن إقامة 33 حدثًا خلال فترة دورة الألعاب الأولمبية التي تمتد 15 يومًا، في مدينتي سيول وبيونغ يانغ، لكنها لا تتضمن تكاليف الأنشطة الاجتماعية مثل الطرق والسكك الحديدية.وسيتم طرح الخطة، التي قُدمت إلى مجلس مدينة سيول، للتصويت بعد غد الخميس.وكان الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا خلال القمة بينهما في شهر سبتمبر الماضي، على المشاركة في تنظيم دورة الألعاب الصيفية لعام 2032.ويذكر أن من بين الدول الأخرى المرشحة لاستضافة تلك الدورة الهند وألمانيا وأستراليا.