وزير المالية والاستراتيجية الجديد يتعهد بمراجعة نظام الحد الأدنى للأجور

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أقر وزير المالية والاستراتيجية الجديد "هونغ نام كي" بأن وتيرة تنفيذ نظام رفع الحد الأدنى للأجور في كوريا كانت أسرع من توقعات السوق، وهو ما أثر على أوضاع التوظيف بالنسبة لعدد قليل من الصناعات الضعيفة.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة "كي بي إس" خلال الفترة الإخبارية أمس الاثنين، حيث تعهد الوزير "هونغ"، الذي يترأس الفريق الاقتصادي الجديد في الحكومة الكورية، بأن يتم اتخاذ الإجراءات الازمة لتغيير نظام الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، التي تم تحديدها مؤخرا بـ52 ساعة.لكنه أشار أيضا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لم يكن السبب الوحيد وراء الركود في سوق العمل، موضحا أن تباطؤ الاستثمارات وتأخر الإصلاحات الهيكلية كانت أيضا عوامل مهمة أخرى.كما أكد "هونغ" على ضرورة أن تقوم الحكومة بتكثيف جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة الأجور المنخفضة.وأعرب "هونغ" عن تأييده لإطالة نظام ساعات العمل الإضافي المرن.