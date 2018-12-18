كوريل توسع خدمة ركوب القطار مجانا للأطفال

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ابتداءً من العام القادم سيحق للأطفال دون سن السادسة في كوريا السفر بالقطار مجانا.وقالت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية، "كوريل"، اليوم الثلاثاء إنها ستوسع خدمة ركوب القطار مجانا للأطفال، لتشمل الأطفال دون سن السادسة، بدلا من الأطفال دون سن الرابعة حاليا، وذلك تماشيا مع سياسات الحكومة لتشجيع زيادة الإنجاب.وسوف تقوم "كوريل" أيضا بتخفيض الحد الأقصى للحصول على خصم خاص للعائلات تحت سن 25 عامًا التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، لتشمل العائلات التي لديها طفلان أو أكثر.بالإضافة إلى ذلك، سيمكن شراء تذاكر القطارات بأسعار مخفضة في منافذ البيع عبر الإنترنت.