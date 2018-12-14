الاتحاد الأوربي يسعى لتسوية النزاع مع كوريا بشأن اتفاقيات العمل

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دعا الاتحاد الأوربي كوريا الجنوبية إلى بدء إجراءات تسوية النزاع حول الاتفاقات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، متهمًا سيول برفض إقرار المعاهدات الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال.وقالت وزارة التوظيف والعمل في سيول أمس الاثنين إن المفوضية الأوربية قدمت هذا الطلب في خطاب أثارت فيه مسألة تأخر كوريا الجنوبية في التصديق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تكوين النقابات وإلغاء العمل القسري، لمدة سبع سنوات، منذ بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي في عام 2011.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجري فيه حكومة كوريا الجنوبية مناقشات للتصديق على تلك الاتفاقيات، ويبدو أن الهدف منها الضغط على سيول لتسريع جهودها.وسوف تبدأ إجراءات تسوية النزاعات بإجراء مناقشات بين الجانبين، وإذا فشلت تلك المباحثات في التوصل إلى اتفاق، فسيتم إجراء مفاوضات على مستوى اللجان، ثم على مستوى فرق مكونة من خبراء.