فتح قصر تشانغ كيونغ للزوار خلال ساعات الليل طوال العام

Photo : YONHAP News

ابتداءً من اليوم الأول من العام القادم، سيتم فتح قصر "تشانغ كيونغ" للزوار خلال ساعات الليل، على مدار السنة.وأعلنت إدارة التراث الثقافي اليوم الثلاثاء أن المنطقة السياحية الشهيرة التي بنيت في عام 1483 كمسكن للملكات ستظل مفتوحة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، في كل أيام الأسبوع ما عدا الاثنين، بدءًا من الأول من يناير القادم.يشار إلى أن القصر لا يتم فتحه حاليًا على مدار السنة، كما تختلف ساعات الإغلاق من 5:30 إلى 6:00 مساء باختلاف الشهور.كما أن رسوم الدخول تبلغ 1000 وون، مع إعفاء كبار السن البالغين 65 عامًا فأكثر أو الشباب أقل من 24 عامًا، من رسوم الدخول، كذلك الزوار الذين يرتدون الملابس الكورية التقليدية "هان بوك".وفي الوقت الحالي، يعد قصر "دوكسو" هو القصر الوحيد الذي يستطيع الناس زيارته طوال العام خلال ساعات الليل.