سيول وواشنطن تعقدان محادثات مجموعة العمل يوم الجمعة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يلتقي المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون" في سيول هذا الأسبوع، لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ووتيرة العلاقات بين الكوريتين، حيث يصل بيغون إلى سيول غدًا الأربعاء في زيارة تستغرق أربعة أيام.وبعد المحادثات الثنائية يوم الخميس، من المقرر أن يشارك المسؤولان في اجتماع "مجموعة العمل" في اليوم التالي، لتنسيق الجهود بين البلدين.وبالإضافة إلى البحث عن طرق استئناف محادثات نزع السلاح النووي، يخطط الطرفان لمناقشة كيفية إعفاء مشروعات التعاون بين الكوريتين من العقوبات، لا سيما مراسم افتتاح خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين.الجدير بالذكر أن تقديم الإمدادات اللازمة للحفل المقرر إجراؤه في كيسونغ يوم الأربعاء من الأسبوع القادم كان سيمثل انتهاكًا للعقوبات لولا المشاورات الوثيقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.