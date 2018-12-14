الحكومة تضخ 3.5 تريليون وون لصناعة قطع غيار السيارات المتعثرة

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أعلنت الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء عن خطة لتقديم مساعدات مالية بقيمة 3.5 تريليون وون لتعزيز صناعة قطع غيار السيارات المتعثرة، بسبب تباطؤ الصادرات وإعادة هيكلة الشركات في كوريا الجنوبية.وتهدف الأموال إلى مساعدة الشركات التي تتمتع بميزات تنافسية لكنها تواجه أزمة سيولة. وستأتي المساعدات في صورة برنامج ضمان ائتماني جديد وتمديد للقروض الحالية.وبموجب الخطة، سيتم مساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية واحتضان التقنيات المستقبلية.كما رفعت الحكومة هدفها للإنتاج المحلي للسيارات الصديقة للبيئة، من النسبة الحالية البالغة 1.5%، إلى أكثر من 10% بحلول عام 2022.وتهدف الحكومة إلى الحصول على 430 ألف سيارة كهربائية و65 ألف سيارة تعمل بالهيدروجين بحلول ذلك الوقت.وتمثل صناعة قطع غيار السيارات 7% من قطاع التوظيف، و7% من الإنتاج، و4% من الصادرات في قطاع التصنيع المحلي.