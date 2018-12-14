الرئيس يطالب بأن تكون الصناعات الابتكارية في مركز النمو

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى التفكير بعمق من أجل الارتقاء بالقوة التصنيعية لكوريا، وذلك في مواجهة الانتقادات الموجهة للحكومة لافتقارها إلى سياسة تركز على التصنيع.وفي جلسة إحاطة حول أهداف سياسات وزارة الصناعة لعام 2019 اليوم الثلاثاء، قال "مون" إن قطاعات صناعة السيارات وبناء السفن لم تتأثر بالقوة الدافعة للبلاد في اتجاه النمو الابتكاري، مشيرا إلى أن الابتكار في الصناعات التحويلية ينبغي أن يكون الدعامة الأساسية لسياسات الحكومة للتنمية الصناعية، من أجل بناء اقتصاد إبداعي شامل.كما دعا الرئيس إلى تعزيز حلول المشكلات والتواصل، وقال إن الحكومة بحاجة إلى إعداد استراتيجية نهضة لإحياء التصنيع.وأعرب الرئيس عن ثقته بالقدرة على تحقيق قفزة إلى الأمام من خلال استراتيجيات مبتكرة، مثل بناء المصانع الذكية والمناطق الاقتصادية الذكية.وطالب الحكومة بتنفيذ إجراءات قصيرة الأجل لتخفيف الصعوبات التي تواجهها الصناعات الرئيسية.