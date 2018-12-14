زيادة كبيرة في حجم صادرات الراميون الكوري

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من المتوقع أن يبلغ حجم صادرات كوريا من المعكرونة الفورية "راميون" هذا العام، 400 مليون دولار، لأول مرة.وقال تقرير صادر عن المؤسسة الكورية لتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية اليوم بأن حجم الصادرات من الراميون بلغ خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام 385 مليون دولار، بزيادة نسبتها 11.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن معدل الصادرات الشهري من الراميون بلغ 35 مليون دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم الصادرات هذا العام 400 مليون دولار.وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يرجع إلى استمرار شعبية منتجات الراميون الكورية في الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى جانب الصين.تجدر الإشارة إلى أن مبيعات الرميون تزداد في المتاجر المحلية الكبرى في الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع شعبيته بين فئة المستهلكين الرئيسيين هناك، كما تزداد شعبية الراميون في دول جنوب شرق آسيا، وخاصة فيتنام، نظرا لمذاقه الحار والمتنوع.