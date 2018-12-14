وفاة 3 طلاب وإصابة 7 في أثناء إقامة جماعية في فندق

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اكتشف مالك أحد الفنادق الصغيرة فندق صغير وجود 10 طلاب في المرحلة الثانوية وقد فقدوا الوعي في أثناء إقامتهم بشكل جماعي في الفندق لقضاء إجازة بعد انتهاء امتحانات التأهل للالتحاق بالجامعات، وأبلغ الشرطة بذلك.وتلقت الشرطة في مدينة كانغ ننغ بمقاطعة كانغ وان التي تقع إلى الشمال الشرقي من البلاد بلاغا في الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر أمس حول فقدان وعي 10 طلاب ذكور تبلغ أعمارهم حوالي 20 عاما في غرفتهم بالفندق.وعندما وصل فريق للإنقاذ إلى الفندق وجد أن ثلاثة من بينهم قد توفوا بالفعل، ومن ثم قام بنقل الـ7 الآخرين إلى مستشفى قريب.وقالت مصادر في الشرطة إنهم طلاب في الصف الثالث في إحدى المدارس الثانوية في سيول وقد أقاموا في الفندق منذ يوم السابع عشر من هذا الشهر.وتأكدت الشرطة من خلال تحقيقاتها الأولية من أنه توجد مدخنة موصلة بسخان يعمل بالغاز كانت غير موصلة بشكل صحيح، وهو ما أدى إلى تسريب بعض الغاز منها، مما قد يكون سببا في الحادث.ومن ناحية أخرى، عقدت الحكومة اجتماعا طارئا في وقت متأخر من ليلة أمس بحضور وزيرة التعليم "يو أون هيه" ووزير الداخلية "كيم بو كيوم" ووزير الزراعة والغذاء والشؤون الريفية "لي كيه هو" ومسؤولين من الشرطة وهيئة إطفاء الحرائق وإدارة مدينة كانغ ننغ، وقررت بذل أقصى الجهود لدعم الضحايا.