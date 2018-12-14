البنك الصناعي يوافق على فصل شركة جي إم كوريا

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وافق البنك الصناعي الكوري على فصل فرع شركة جنرال موتورز الأمريكية في كوريا، لتنتهي بذلك خطة فصل الشركة للفصل بعد مرور 3 أشهر من تقدم البنك بطلب للحصول على أمر قضائي مؤقت بمنع الفصل من طرف واحد.وصرح البنك الصناعي بأنه قام بتحليل خطة المشروع التي قدمتها الشركة، حيث تبين له أن فصل الشركة سيؤدي إلى تحسن ربحيتها واستقرارها المالي.وأوضح محافظ البنك الصناعي "لي دونغ كول" أنه تمكن من التوصل إلى اتفاق مربح للسوق الكورية من خلال هذه الموافقة.ويتضمن الاتفاق تحديد شركة للأبحاث والتطوير سيتم إنشاؤها نتيجة لفصل الشركة، لتطوير سيارات الدفع الرباعي وسيارات الركوب والخدمات لمدة عشر سنوات، وستركز الشركة بعدها على بذل جهود للتقدم المستمر والبحث والتطوير.وتخطط شركة جي إم كوريا لإنشاء هذه الشركة الجديدة في غضون هذا العام.من ناحية أخرى، أعربت نقابة عمال شركة جي إم كوريا التي ظلت تعارض فصل الشركة، عن رفضها الشديد لقرار البنك الصناعي، وقالت إنه تم استبعادها تماما في عملية الموافقة.وصرحت بأنها ستبدأ إضرابا جزئيا عن العمل لمدة 8 ساعات إجماليا اليوم.