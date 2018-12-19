32% انخفاضا في الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الشمالية في 2017

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تبين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الشمالية قد انخفضت بنسبة تقترب من الثلث في عام 2017، مقارنة بما كانت عليه في العام الأسبق.وأوضح تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الأربعاء نقلا عن بيانات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "أونكتاد"، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الشمالية خلال عام 2017 قد بلغ 63 مليون دولار.وقال التقرير إن هذا الرقم أقل بنسبة 32% مقارنة بما كان عليه في عام 2016، عندما بلغ 93 مليون دولار.وأرجع التقرير السبب في هذا التراجع الحاد إلى العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، وهو ما أدى إلى تراجع الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الدولة الشيوعية.