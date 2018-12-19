وزير التوحيد يقول إن فبراير ومارس سيكونان فترة حاسمة لشبه الجزيرة الكورية

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توقع وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" أن يكون الربع الأول من العام القادم 2019، خاصة شهريْ فبراير ومارس، فترة حاسمة بالنسبة لتطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف الوزير "جو" في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة لديهما أهداف محلية مهمة لتحقيقها بحلول عام 2020، والتي من المرجح أن يتم وضع الأساس لها في مطلع العام القادم.ويذكر أن كوريا الشمالية ستحتفل بالذكرى الـ75 على تأسيس حزب العمال الحاكم في عام 2020، وتسعى بيونغ يانغ إلى تحقيق أهداف اقتصادية كبيرة بحلول ذلك الوقت، ولكن ينبغي رفع العقوبات الدولية عنها أولا لتحقيق هذه الأهداف.أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فستبدأ أعمال مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في شهر فبراير، وهو ما يعني أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سوف يواجه على الأرجح ضغوطا متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر من عام 2020.