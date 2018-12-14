رئيس البرلمان الكوري يجتمع مع ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة

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التقى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "مون هي سانغ" مع ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي أول من أمس الاثنين، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وخلال اللقاء، شدد ولي عهد الإمارات على أهمية علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس الماضي، والتي حوّلت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى علاقة أخوية.ومن جانبه تعهد رئيس البرلمان الكوري "مون" بالدعم التشريعي الكامل من أجل تطوير العلاقات بين سيول وأبو ظبي، ووجه دعوة إلى ولي العهد الإماراتي لزيارة البرلمان الكوري إذا قام بزيارة إلى كوريا الجنوبية خلال العام القادم.وقال الشيخ محمد بن زايد إنه يشعر بالفخر لتطور علاقات بلاده مع كوريا الجنوبية على أساس من الاحترام والثقة، وأعرب عن أمله في أن يواصل البلدان تعزيز تعاونهما الودي، كما أعرب عن أمل دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتعليم. وأشاد بالمشروع الجاري الذي تقوده كوريا الجنوبية لبناء محطات للطاقة النووية في الإمارات، ووصفه بأنه مشروع مهم ومصدر قوي للقوة الوطنية لبلاده.