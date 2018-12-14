سائقو التاكسي يضربون عن العمل احتجاجا على نظام مشاركة سيارات الركوب

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نظم سائقو سيارات الأجرة في كوريا إضرابا تاما عن العمل اليوم تعبيرا عن اعتراضهم لتطبيق نظام مشاركة سيارات الركوب، حيث يشارك في الإضراب مائتان وخمسون ألف سيارة أجرة في مختلف أنحاء البلاد، كما بدؤوا مظاهرات كبيرة أمام مقر البرلمان في منطقة يوئيدو في سيول في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.وتأخذ هذه المظاهرات التي يشارك فيها حوالي مائة ألف سائق ينتمون إلى أربع شركات لسيارات الأجرة، طابعا تذكاريا للسائق الذي انتحر بإشعال النار في نفسه أمام مبنى البرلمان يوم العاشر من هذا الشهر، احتجاجا على تطبيق نظام مشاركة سيارات الركوب.ومن المقرر أن ينظم السائقون بعد انتهاء المظاهرات مسيرة احتجاجية بدءا من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.وأكدت اللجة المنظمة للمظاهرات أن جميع مراحل الاحتجاجات ستتم بشكل قانوني وسلمي، لكنها حذرت من حصار جسر "سوكانغ" الذي يقع بجوار البرلمان إذا قامت قوات الشرطة بقمع المتظاهرين.من جانبها صرحت شرطة العاصمة بأنها ستضمن أمن المظاهرات السلمية، لكنها ستواجه بقوة أي أعمال غير قانونية من قبل المشاركين في المظاهرات.