تضمين سرطان الرئة في التفتيش الصحي الوطني بدءا من العام القادم

تقرر إدخال التفتيش الصحي على مرض سرطان الرئة في مشروع التفتيش الصحي الوطني على مرض السرطان بدءا من شهر يوليو من العام القادم.وصرحت وزارة الصحة والرفاهية أمس بأنها عقدت اجتماعا للجنة الرقابة الوطنية على السرطان، حيث اتخذت فيه هذا القرار الذي ينص على إدراج مشروع التفتيش الصحي على سرطان الرئة في مشروع التفتيش الصحي الوطني على مرض السرطان، بعد أن كان مجرد مشروع تجريبي.وحسب إحصاءات رسمية حول أسباب الوفاة أجرتها هيئة الإحصاءات الوطنية الكورية، بلغ عدد الوفيات بسبب سرطان الرئة 7 آلاف و969 في العام الماضي، ليحتل هذا السبب المركز الأول في عدد وفيات مرضى السرطان.تجدر الإشارة إلى أن نسبة البقاء للمصابين بسرطان الرئة خلال خمس سنوات بلغت 27% لتسجل ثاني أقل نسبة.وفي هذا السياق، سيتم إجراء تفتيش صحي على المدخنين الذين يستهلكون علبة واحدة من السجائر يوميا من بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 54 عاما و74 عاما.وقالت وزارة الصحة إن تكلفة التفتيش الوطني على سرطان الرئة تبلغ حوالي 110 آلاف وون للشخص الواحد، ويغطي التأمين الصحي نسبة 90% منها.