رئيس الوزراء يطلب من الحكومة الليبية بذل الجهود لإعادة مواطن كوري مختطف

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طلب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون"، الذي يزور تونس حاليا، من رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوحدة الليبية "فايز مصطفى السراج"، بذل أقصى الجهود لإعادة المواطن الكوري المختطف في ليبيا، إلى أسرته في أسرع وقت ممكن.ويذكر أن جماعة من المليشيات المسلحة في ليبيا كانت قد هاجمت قاعدة تابعة لإحدى الشركات في منطقة جبلية في غرب ليبيا يوم 6 من شهر يوليو الماضي، حيث قامت باختطاف مواطن كوري وثلاثة مواطنين فلبينيين، ولم يتم حل هذه القضية منذ أكثر من 160 يوما.وبعد أن استمع رئيس الوزراء إلى تقرير من قبل سفير كوريا لدى ليبيا "تشيه سونغ سو" حول هذه القضية صباح أمس في تونس، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الليبية استغرق 20 دقيقة، حيث أعرب عن شكره للحكومة الليبية على بذلها جهودا لحل هذه القضية، وطلب منه الاستمرار في بذل هذه الجهود حتى يتم إعادة المواطن الكوري المختطف إلى البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية تضع أولوية عليا لحماية حياة وأمن مواطنيها.من جانبه قال "السراج" إن حل قضية اختطاف المواطن الكوري يمثل مسألة مهمة بالنسبة لليبيا أيضا، وأكد على أن حكومته تبذل أقصى الجهود لحل هذه القضية.