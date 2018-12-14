مشاورات ثنائية كورية يابانية حول الدعوى القضائية لدعم صناعة بناء السفن

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أجرت الحكومة الكورية لقاءَ مع الجانب الياباني الذي أقام دعوى قضائية ضد الخطة الكورية لدعم إعادة هيكلة صناعة بناء السفن الكورية، أمام منظمة التجارة العالمية.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس بأنها أجرت مشاورات ثنائية مع الحكومة اليابانية بشأن شكوى طوكيو من دعم الحكومة الكورية لصناعة بناء السفن لدى منظمة التجارة العالمية.تجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت قد طلبت عقد مشاورات ثنائية يوم السادس من الشهر الماضي، مدعية أن تقديم البنك الصناعي وبنك الصادرات والاستيراد ومؤسسة تأمين التجارة في كوريا قروضا وضمانات وتأمينات إلى شركة "ديه وو" لبناء السفن، وشركة "سونغ دونغ جوسون"، وشركة "إس تي إكس"، يخالف اتفاقية الدعم لمنظمة التجارة العالمية.وتمثل المشاورة الثنائية الخطوة الأولى في إجراءات حل النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية. وفي حالة فشل المشاورات، تبدأ عملية حل النزاعات رسميا.وحضر جلسة المشاورات عن الجانب الكوري "جونغ ها نول" نائب مدير إدارة التعامل مع النزاعات التجارية في وزارة التجارة، بينما حضر عن الجانب الياباني وكيل وزارة الخارجية اليابانية "سيكيتوسي ناكاو".وأوضح الجانب الكوري خلال المشاورات أنه تم تقديم دعم لصناعة بناء السفن على نحو متطابق مع القواعد الدولية.وتنوي اليابان تقرير جدول الأعمال القادمة من خلال استعراض نتائج المشاورات الثنائية، بينما تخطط الحكومة الكورية للاستعداد التام تأهبا لإجراءات حل النزاعات.