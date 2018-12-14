واشنطن تعيد النظر في حظر السفر إلى كوريا الشمالية للمساعدات الإنسانية

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صرح المسؤول الأمريكي عن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" بأن بلاده ستعيد النظر في الموافقة على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوريا الشمالية من أجل تقديم مساعدات إنسانية.وكان "بيغون" قد وصل إلى كوريا الجنوبية أمس في زيارة تستغرق أربعة أيام، يحضر خلالها اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين البلدين، غدا الجمعة.وقال المسؤول الأمريكي إنه سيلتقي بالمجموعات التي تقدم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية في أوائل العام القادم من أجل مناقشة السبل الكفيلة بتقديم تلك المساعدات على نحو مناسب.وأوضح أن الحظر الذي تفرضه الحكومة الأمريكية على سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية قد يؤثر على تسليم تلك المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعيد النظر في السماح للمواطنين الأمريكيين بزيارة كوريا الشمالية لتقديم مساعدات.ويقول بعض المحللين إن هذه الخطوة الأمريكية تهدف إلى إيجاد انفراجة في مفاوضات نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، التي تعاني من الجمود حاليا.وسوف يلتقي بيغون بنظيره الكوري " لي دو هون" اليوم من أجل مناقشة سبل تحريك تلك المفاوضات.