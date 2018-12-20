اتفاق بين سيول ونيودلهي على توسيع التعاون الدفاعي والتبادل الثقافي

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اتفقت وزيرتا خارجية كوريا الجنوبية والهند على توسيع التجارة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتبادلات الشعبية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" ونظيرتها الهندية "سوشما سواراج" قد توصلتا إلى هذا الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت في نيودلهي أمس الأربعاء.وناقش الجانبان في هذه الاجتماعات، التي تعد الأولى على المستوى الوزاري للجنة المشتركة منذ ديسمبر 2014، قضايا متنوعة تشمل الشؤون الخارجية والأمن والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.وعلى وجه الخصوص، اتفقت الوزيرتان على التشاور المستمر بشأن توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية وزيادة صادرات كوريا الجنوبية من المواد الدفاعية المتقدمة إلى الهند.كما اتفق الجانبان على توسيع التبادلات الثقافية والتعاون من خلال الإنتاج المشترك للأفلام والمشروعات الأخرى.واتفقا أيضًا على السعي إلى توسيع التبادلات الشعبية من خلال تسهيل أنظمة إصدار التأشيرات.