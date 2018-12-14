كوريا تسعى إلى تعديل نطاق المناورات العسكرية السنوية مع الولايات المتحدة

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تسعى كوريا الجنوبية إلى تعديل حجم التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، وعقد تدريبات على مدار العام على نطاق أصغر.وقدم وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" إلى الرئيس "مون جيه إين" اليوم الخميس خطة الوزارة هذه خلال جلسة إحاطة لعرض سياسات وزارة الدفاع للسنة القادمة.وأفاد الوزير بأن التشاور يجري مع الجيش الأمريكي بشأن خطة لتعديل حجم القوات والمعدات في مناورات "فرخ النسر" التي تعقد في شهر أبريل، وعلى عقد تدريبات ميدانية ضيقة النطاق على مدار السنة.وتقترب الخطة من إلغاء مناورات "فرخ النسر"، رغم أن مسؤولا في الوزارة قال إنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار حتى الآن.وأوضح الوزير إن الجيش سيشكل قيادة عمليات برية في يناير لتكون مسؤولة عن العمليات على خطوط المواجهة، بالإضافة إلى تشكيل لواء يكلف بالحرب المضادة ضد المدفعية بعيدة المدى لكوريا الشمالية.