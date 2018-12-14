استعدادات شاملة في كوريا بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية

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في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أمس الأربعاء، تعهدت السلطات المالية في كوريا الجنوبية بمعالجة المخاوف الناجمة عن هذا القرار.وعقدت وزارة المالية والبنك المركزي ولجنة الخدمات المالية مناقشات اليوم الخميس حول سبل الاستجابة المناسبة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصبح 2.5%.وتعد هذه رابع زيادة لهذا العام، بعد الزيادات السابقة بنفس المقدار في مارس ويونيو وسبتمبر.وفي الاجتماع، قال النائب الأول لوزير المالية "لي هو صونغ" إنه سيتم اتخاذ استعدادات شاملة، لمعالجة المخاوف الإضافية، مشيرا إلى أن خلافًا للمخاوف من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية خارج البلاد، فإن السوق الكورية تحافظ على صافي التدفقات بفضل الأسس القوية للاقتصاد المحلي ومصداقيته.لكنه شدد أيضا على أن السلطات المالية ستحافظ على نظام مراقبة على مدار الساعة، نظرا للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طوارئ في السوق.وأوضح أن تخفيض الولايات المتحدة للعدد المتوقع للزيادات في سعر الفائدة في العام القادم من ثلاث إلى اثنتين، يشير إلى تباطؤ متوقع في الاقتصاد الأمريكي، وأكد على ضرورة مراقبته عن كثب.