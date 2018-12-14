إجراءات حكومية لدعم العاملين لحسابهم الخاص

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كشفت الحكومة الكورية اليوم الخميس عن مجموعة من التدابير لدعم العاملين لحسابهم الخاص.وفي تقرير رسمي صدر اليوم الخميس، قالت الحكومة إنها تخطط للمساعدة على تخفيف الأعباء المالية من خلال تطبيق نظام خاص لتخفيف أعباء الديون عن الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين استمروا في سداد الديون حتى بعد فقدانهم القدرة على السداد.واقترحت الحكومة زيادة معدل تخفيض الديون عنهم من 29% كما حدث في العام الماضي، إلى أكثر من 40% بحلول عام 2022.وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على الترويج لاستعمال خدمة الدفع الخاصة بالأجهزة الذكية التي تسمى "زيرو باي"، لتخليص أصحاب الشركات الصغيرة من الرسوم المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان.