رفع سعر الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى ما بين 2.25% إلى 2.5%، أمس الأربعاء.وتعد هذه الزيادة الرابعة خلال هذا العام، بعد زيادة سعر الفائدة بنفس المقدار في مارس ويونيو وسبتمبر.وقد قررت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة في اجتماعها الذي استمر لمدة يومين، مشيرة إلى التوسع المستمر في النشاط الاقتصادي وظروف سوق العمل القوية.وقررت اللجنة تقليل عدد مرات رفع سعر الفائدة في العام القادم من ثلاث مرات إلى اثنتين.ونتيجة لهذه الزيادة الأخيرة، اتسع الفارق بين سعر الفائدة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى 0.75 نقطة مئوية.