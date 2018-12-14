وضع حجر الأساس لإنشاء مدرج رابع للطائرات في مطار إنتشون

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وضعت شركة مطار إنتشون الدولي اليوم الخميس حجر الأساس لإنشاء مدرج رابع، كما تخطط لتوسيع مرافق المطار بحلول عام 2023.وقالت الشركة التي تديرها الدولة إنها ستضخ 4 تريليونات وون، أي أكثر من 3,5 مليار دولار، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروعها لتوسيع المطار، والمكون من 5 خطوات، وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030، وقد تضمن افتتاح محطة وصول ثانية في وقت سابق من هذا العام.ومن المقرر أن تنتهي عملية بناء المدرج الجديد وعمليات توسيع المحطة الثانية في عام 2023، مما سيسمح بزيادة عدد الرحلات العاملة من 90 إلى 100 رحلة في الساعة.يشار إلى أن المطار قد افتتح في عام 2001، ويسافر من خلاله حاليًا 72 مليون شخص سنويًّا.ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 100 مليون بعد عام 2023، مما سيجعله في المرتبة الثالثة بعد مطار دبي ومطار أمستردام الدولييْن.