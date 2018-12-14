رئيس الوزراء الكوري يجري مباحثات مع نظيره المغربي

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أجرى رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" أمس الخميس مباحثات مع نظيره المغربي "سعد الدين العثماني" .وكان رئيس الوزراء الكوري "لي" قد وصل إلى المغرب أمس الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام على رأس وفد من مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال.وقال "لي" إن المغرب تعتبر أول دولة إفريقية قامت كوريا الجنوبية بإنشاء سفارة فيها، وأضاف أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها عقد لقاء بين رئيسي الوزراء الكوري والمغربي منذ بداية هذا العام، حيث تم إجراء اللقاء الأول بينهما في أثناء مشاركتهما في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مارس الماضي في البرازيل، واللقاء الثاني خلال زيارة رئيس الوزراء المغربي لكوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي.ومن جانبه، قال "العثماني" إن اللقاءات بين الجانبين ستسهم إسهاما كبيرا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي بين سيول والرباط، والتقدم المشترك إلى السوق الإفريقية.