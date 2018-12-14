كوريا السادسة عشرة عالميا من حيث بيئة الأعمال

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احتلت كوريا الجنوبية المركز السادس عشر على مستوى العالم من حيث بيئة الأعمال، بعد أن كانت في المركز التاسع عشر في العام الماضي.وطبقا لتقييم بيئة الأعمال الذي تجريه مجلة "فوربس" الأمريكية سنويا، احتلت كوريا الجنوبية المركز السادس عشر من بين 161 دولة حول العالم، والمركز الرابع من بين الدول الآسيوية، بعد كل من هونغ كونغ وسنغافوره وتايوان.كما احتلت كوريا المركز الأول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمركز الثامن في مجال الابتكار التكنولوجي، والمركز الخامس والسبعين في حرية التجارة، والمركز السابع والأربعين في الفساد، والمركز الحادي والأربعين في الحرية الفردية.أما بريطانيا فاحتلت المركز الأول، وتلتها كل من السويد وهونغ كونغ وهولندا ونيوزلاندا وكندا والدانمارك وسنغافوره وأستراليا وسويسرا.