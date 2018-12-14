اكتشاف مستويات مرتفعة من التلوث بالقرب من قاعدة يونغ سان العسكرية الأمريكية

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توصلت دراسة إلى أن مستويات المواد الكيميائية الضارة في المناطق القريبة من قاعدة "يونغ سان" العسكرية الأمريكية التي تقع في وسط سيول، صارت مرتفعة بشكل مثير للقلق.وقالت بلدية العاصمة سيول اليوم الجمعة إنها جمعت عينات من المياه الجوفية من 62 موقعا بالقرب من قاعدة "يونغ سان" حيث اتضح أن مستويات مادة البنزين في 27 موقعا منها قد تجاوزت المستويات المسموح بها بمقدار أكثر من 170 مرة، بينما كانت كميات النفط الهيدروكربوني الموجودة في المياه الجوفية بالقرب من القاعدة الأمريكية أعلى بمقدار 292 مرة من الكمية المسموح بها.وأشارت الدراسة إلى أن مستويات البنزين انخفضت بنسبة 40% مقارنة بما كانت عليه في عام 2004، وأن مستويات النفط الهيدروكربوني انخفضت بنسبة 95% مقارنة بعام 2009.وقالت بلدية سيول إنه ليس هناك مؤشرات تدل على تعرض المناطق المدنية أو المياه الجوفية تحت سطح الأرض خارج القاعدة الأمريكية للتلوث.وأضافت أنها ستعمل مع الوزارات المعنية لإجراء تحقيقات شاملة وتنظيف التلوث قبل إعادة الأرض التي تقع فيها القاعدة الأمريكية.