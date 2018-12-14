حجم اقتصاد سيول وضواحيها يتجاوز نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد

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تبين أن حجم اقتصاد منطقة العاصمة سيول ومقاطعة "كيونغ كي" ومدينة "إنتشون" خلال العام الماضي قد تجاوز لأول مرة 50% من إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغت حصة العاصمة سيول من إجمالي الناتج المحلي 21.5%، ومقاطعة "كيونغ كي" 23.9%، ومدينة "إنتشون" 4.9%، وبالتالي بلغ مجموع حجم اقتصاد المناطق الثلاث 50.3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بعد أن كان 49.5% في عام 2002، و48.2% في عام 2012.وأشار التقرير إلى أن متوسط زيادة الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي على مستوى البلاد قد بلغ 5.5% في العام الماضي، بينما بلغ متوسط دخل الفرد لمواطني العاصمة سيول 21 مليونا و420 ألف وون في العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى رقم مقارنة بالمناطق الأخرى في البلاد.