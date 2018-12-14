الرئاسة الكورية تنشر كتابا للمبادئ التوجيهية للأمن القومي

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نشرت رئاسة الجمهورية في كوريا الجنوبية كتابا يتضمن المبادئ التوجيهية للأمن القومي الخاصة بحكومة الرئيس "مون جيه إين".وقال المكتب الرئاسي أمس الخميس إن نشر هذا الكتاب يستهدف التعريف بالمبادئ التوجيهية للسياسات الدبلوماسية والوحدوية والدفاعية التي تنتهجها الحكومة الحالية، وتعزيز الوعي العام تجاه استراتيجية الحكومة للأمن القومي، والحصول على التأييد الدولي لتلك السياسات.وأضاف أنه تم وضع المبادئ التوجيهية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي حدثت في البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية بشأن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وسلسلة من المحادثات بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.ويتكون الكتاب من ثلاثة مبادئ توجيهية رئيسية، هي: إيجاد حل سلمي للقضية النووية لكوريا الشمالية مع إنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وإسهام كوريا الجنوبية في تحقيق السلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا والعالم أجمع، وحماية سلامة وحياة الشعب الكوري.وأكد الكتاب على أهمية أن تقوم كوريا الجنوبية بدور ريادي من أجل تعزيز الأمن القومي المؤدي إلى السلام.