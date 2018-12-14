الكوريتان تجريان مسحا مشتركا على الطريقين الطوليين الشرقي والغربي

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بدأت الكوريتان اليوم الجمعة في إجراء مسح مشترك على الجزء الشمالي من الطريقين الطوليين الشرقي والغربي.وعبر وفد كوري جنوبي يتكون من 10 أعضاء خط الحدود عن طريق مكتب الهجرة بين الكوريتين في منطقة "كوسونغ" حيث يشارك في عملية مسح على الطريق الذي يربط بين "كوسونغ" ومدينة "وون سان" الكورية الشمالية، ويصل طوله إلى 100 كيلومتر.وسيشارك الوفد الجنوبي يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر في عملية مسح أخرى على الجزء الشمالي من الطريق الطولي الغربي.وكانت الكوريتان قد أجريتا مسحا مشتركا على الجزء الشمالي من الطريق الغربي في شهر أغسطس الماضي لمدة 8 أيام.ومن المقرر عقد حفل لوضع حجر الأساس لمشروعات إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري في محطة "بان مون" للسكك الحديدية بمدينة كيسونغ الكورية الشمالية.