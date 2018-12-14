سيول وواشنطن تعقدان الجولة الثانية من اجتماعات مجموعة العمل المشتركة

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تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الجمعة الجولة الثانية من اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بينهما في سيول.ويرأس الجانب الكوري المبعوث النووي "لي دو هون"، بينما يرأس الجانب الأمريكي الممثل الأمريكي الخاص بالسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان".ومن المتوقع أن يتم في اجتماع اليوم بحث القضايا المتعلقة بالاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والاستراتيجية الدبلوماسية المشتركة بين سيول وواشنطن للتعامل مع القضية النووية لكوريا الشمالية.ومن المتوقع أيضا أن يبحث الجانبان القضايا المتعلقة بإعفاء المشروعات التعاونية بين الكوريتين من العقوبات الدولية والأمريكية، بما في ذلك إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين، وتحديث حضانات الأشجار في كوريا الشمالية، وإنشاء خط جوي دولي يربط بين الكوريتين، وتقديم 8 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد عقدتا أول اجتماع لمجموعة العمل المشتركة بينهما يوم العشرين من شهر نوفمبر الماضي في واشنطن، وعقدتا اجتماعا للمجموعة بالفيديو يوم السابع من ديسمبر الجاري لتنسيق القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين والعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.