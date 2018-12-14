معدلات معارضة الرئيس مون جيه إين تتجاوز لأول مرة معدلات تأييده

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تجاوزت معدلات معارضة الرئيس الكوري "مون جيه إين" معدلات تأييده لأول مرة منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من شهر ديسمبر الجاري على 1002 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 45%، للأسبوع الثاني على التوالي.أما نسبة المعارضة فبلغت 46%، بزيادة 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها.ويرجع السبب في تراجع نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى عدم قدرة الحكومة على حل المشاكل الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة عامة الشعب، وسياساتها الموالية لكوريا الشمالية.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 39%، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بنسبة بلغت 18%، ثم حزب العدل 12%، وحزب الإصلاح المستقبلي 5%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.