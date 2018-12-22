الحكومة تجري تفتيشات على السلامة في المرافق العامة الرئيسية

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في أعقاب الحوادث المميتة التي وقعت في جميع أنحاء البلاد، تخطط الحكومة لإجراء فحوصات للسلامة على جميع المنشآت العامة الرئيسية.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الخطة نوقشت أمس الجمعة خلال الجلسة الافتتاحية حول تعزيز سلامة المنظمات العامة، برئاسة النائب الثاني للوزير كو يون تشول.وبموجب الخطة، ستقوم كل وزارة بتشكيل فريق عمل، وتقديم قائمة بالمنظمات والمرافق المراد تفتيشها في نهاية هذا العام.وسوف تفتش الحكومة بصورة خاصة على المرافق العامة التي تعاني من مشكلات معروفة، وسوف تختتم أعمال التفتيش بحلول نهاية الشهر المقبل.وبناء على نتائج الفحوصات، ستقوم كل مؤسسة عامة بصياغة خطط شاملة لتعزيز إدارة السلامة للمنشآت التابعة لها.