افتتاح قرية سانتا كلوز الشتوية أمام الزوار

افتتحت قرية سانتا كلوز، الواقعة في مدينة بونغ هوا بمقاطعة كيونغ سانغ الشمالية لهذا الموسم، اليوم السبت.وسوف تستمر هذه الوجهة السياحية الشتوية الشهيرة حتى السابع عشر من فبراير.ويمكن لزوار القرية الاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل ركوب القطارات والعربات والدراجات.وقد تم افتتاح مكتب بريد في القرية، حيث يمكن للسياح إرسال رسائل شخصية إلى سانتا.ويمكن للزوار أيضًا ممارسة التزلج على الجليد.وسوف تشهد القرية هذا العام دورًا أكبر للسكان المحليين بالقرية.جدير بالذكر أن القرية قد أنشئت في عام 2014، وتقع بالقرب من محطة بانشون للقطارات، ويتم افتتاح القرية في الصيف والشتاء من كل عام، وقد زارها نحو ستمائة وأربعة وثلاثين زائرًا حتى الآن.