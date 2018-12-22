مراسم تأبين عامل محطة توليد الطاقة

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أقيمت بعد ظهر اليوم السبت مراسم تأبين العامل الشاب، الذي قُتل في حادث في محطة لتوليد الطاقة في مطلع هذا الشهر.وسوف يشارك الاتحاد الكوري لنقابات العمال ونحو 90 من المنظمات العمالية وجمعيات حقوق الإنسان، وسوف يلقي بعض العمال الذين يمارسون أعمالًا مشابهة للعامل القتيل كيم يونغ كيون بعض الكلمات خلال المراسم.ومن المقرر أن يطالب المشاركون بالتحقيق في الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه، ومراجعة قوانين السلامة والصحة المهنية.وسوف يتم تنظيم مسيرة نحو المكتب الرئاسي، لحث الرئيس مون جيه إين على التعامل مباشرة مع الحادث، مشيرين إلى أن أحد تعهداته الانتخابية كانت القضاء على الوظائف المؤقتة غير المنتظمة.وقد نظم نحو 800 متظاهر مسيرةً أمس الجمعة إلى المكتب الرئاسي، بما في ذلك بعض زملاء العامل الضحية من محطة تايان للطاقة الحرارية في مقاطعة تشونغ تشونغ الجنوبية.