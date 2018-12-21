سيول ترسل علاجات للأنفلونزا إلى كوريا الشمالية

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من المقرر أن ترسل كوريا الجنوبية عقار التاميفلو إلى كوريا الشمالية، كجزء من مشروع التعاون بين الكوريتين للوقاية من الأنفلونزا.وكشفت وزارة التوحيد في سيول عن هذه الخطة أمس الجمعة، وقالت إنها ستخطر كوريا الشمالية بذلك في المستقبل القريب، لبدء محادثات على مستوى العمل لمناقشة التفاصيل.وكان كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية قد صرح عقب مناقشات مجموعة العمل مع الولايات المتحدة في سيول أمس الجمعة بأن مسألة تقديم عقار التاميفلو إلى كوريا الشمالية قد تمت تسويتها.وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن موافقتها على التعاون الإنساني بين الكوريتين.وخلال محادثات الصحة على مستوى العمل التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، تبادلت الكوريتان المعلومات وناقشتا طرق منع انتشار الأنفلونزا.يشار إلى أن آخر شحنة من عقار التاميفلو إلى كوريا الشمالية كانت في نهاية عام 2009، في ظل إدارة الرئيس لي ميونغ باك.