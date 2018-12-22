تقييد عمليات محطات الطاقة بسبب الغبار الناعم

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سيتم تقييد عمليات محطات الطاقة الحرارية لليوم الثاني، مع توقع مستويات مرتفعة من الغبار الناعم.وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة ووزارة البيئة أن قيود التشغيل سوف تستمر اليوم السبت، في مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية ومقاطعة تشانغ تشونغ الجنوبية، ومقاطعة تشولا الجنوبية.وقال المسؤولون إن هذا الإجراء بسبب الكثافة المرتفعة لجسيمات الغبار الناعم في الهواء.وسوف يتم تقييد ما مجموعه 27 محطة للطاقة الحرارية بما لا يتجاوز 80% من طاقتها التشغيلية، بين الساعة 6 صباحا و9 مساء، اليوم السبت.وتتوقع الحكومة أن يقلل هذا الإجراء من جسيمات الغبار الناعم والدقيق بنحو 6.8 طن تقريبًا.ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا التقييد على إمدادات الطاقة، لأن الطلب على الكهرباء يكون أقل في عطلة نهاية الأسبوع.