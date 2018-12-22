واشنطن تراجع تخفيف حظر السفر إلى الشمال لأسباب إنسانية

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قال وزير الخارجية الأمريكي إن مراجعة تخفيف حظر السفر إلى كوريا الشمالية تستند إلى أسباب إنسانية.وشدد بومبيو على استمرار العقوبات، وتعهد باستمرار الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.وفي مقابلة إذاعية بُثت أمس الجمعة، أشار الوزير إلى تحقيق بعض التقدم، حيث لم تطلق كوريا الشمالية صواريخ عابرة للقارات أو تجري تجارب نووية.وقال إنه الطريق ما زال طويلًا لكنه سيواصل العمل من أجل تحقيق أجندة الرئيس الأمريكي، مضيفًا أنه لم يتوقع أن تكون القضية سهلة الحل.كما شدد على أن كوريا الشمالية لم تقع من قبل تحت هذا المستوى من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب.وقال بومبيو أيضًا إنه "يراهن" على القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.