سيول تعيد بحارة كوريين شماليين إلى بلادهم

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قالت وزارة التوحيد في سيول اليوم السبت إنها أعادت ثلاثة بحارة كوريين شماليين وجثة واحدة إلى الشمال، عبر قرية بان مون جوم الحدودية.وقال مكتب الناطق باسم الوزارة إن كوريا الجنوبية رصدت السفينة الكورية الشمالية في البحر الشرقي يوم الخميس الماضي، وأنقذت البحارة الثلاثة واستعادت جثة واحدة.وقد أخطرت الحكومة أمس الجمعة الجانب الشمالي لاستلام الأفراد والرفات، وتم نقلهم صباح اليوم السبت.ووفقًا لمصدر عسكري، فقد أرسلت السفينة إشارة استغاثة إلى قارب قريب منها، بينما كانت تنجرف في البحر الشرقي.وقد أرسلت البحرية الكورية الجنوبية المدمرة كوانغ غيتو من الدرجة الأولى إلى الموقع لإنقاذ السفينة الكورية الشمالية.