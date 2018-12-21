معدل تأييد الرئيس مون جيه إين ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ تنصيبه

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انخفض معدل تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى أدنى مستوى له منذ توليه السلطة.وطبقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم السابع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على عينة شملت 2518 شخصا من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 47.1%، بانخفاض 1.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وكانت نسبة التأييد قد بلغت 48.4% في الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الماضي.أما معدل المعارضة فبلغ 46.1%، بانخفاض قدره 0.7%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه قد تم تسجيل أكبر انخفاض في معدل تأييد الرئيس "مون" في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث بلغت نسبتع 6.8%.كما تم تسجيل أكبر انخفاض لدى العشرينات بنسبة 4.9% ، ولدى الطلبة بنسبة 12.7%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.