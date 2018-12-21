منح ترخيص مبدئي لبنكين آخرين على الإنترنت في مايو القادم

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تخطط الحكومة الكورية لمنح ترخيص مبدئي لبنكين آخرين على الإنترنت في شهر مايو من العام القادم، على أن يقدما أعمالهما البنكية للعملاء بدءا من النصف الأول من عام 2020.وكشفت لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية عن هذه الخطة أمس الأحد، حيث سيتم بموجبها الإعلان عن مبادئ التقييم في شهر يناير من العام القادم ، وتقديم العروض في شهر مارس ، والإعلان عن نتائج التقييم في شهر مايو.وكانت لجنة الخدمات المالية قد منحت تراخيص مبدئية لاتحادين من الشركات، بقيادة شركة "كاكاو" ومجموعة "كيه تي"، يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2015. ثم بدأ الاتحادان في تقديم أعمالهما في السابع والعشرين من شهر يوليو من العام الماضي.يذكر أن فكرة بنك الإنترنت تتمثل في تقديم خدمات بنكية عن طريق شبكة الإنترنت والهواتف الذكية دون وجود فروع فعلية.