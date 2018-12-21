تسونامي إندونيسيا يسفر عن وفاة 281 شخصا

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توفي 281 شخصا وأصيب أكثر من 1000 آخرين جراء موجات المد العاتية "تسونامي" التي ضربت مناطق ساحلية تقع على مضيق "سوندا" في إندونيسيا يوم السبت الماضي.ويرجع السبب في حدوث "التسونامي" إلى هبوط أرضي في أكثر من مكان نتج عن ثوران بركان "أناك كراكاتوا"، وهو ما أدى إلى تعرض المناطق الساحية في جزيرة "سومطرة" والطرف الغربي من جزيرة "جاوا" للموجات العاتية.وقد دمرت موجات "التسونامي" التي وصلت إلى ارتفاع 3 أمتار مئات الأبنية وجرفت السيارات واقتلعت الأشجار.وتجرى عمليات البحث عن ناجين على قدم وساق في جزيرتي "سومطرة" و"جاوا" حيث تتوقع السلطات الإندونيسية ارتفاع عدد الضحايا.وأكدت وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد عدم وجود بلاغات حول إصابة مواطنيها جراء التسونامى.