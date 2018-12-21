إجراء مسح مشترك بين الكوريتين على الجزء الشمالي للطريق الطولي الغربي

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عبر وفد كوري جنوبي يتكون من 10 أعضاء اليوم الاثنين خط الحدود بين الكوريتين لإجراء مسح مشترك على الجزء الشمالي من الطريق الطولي الغربي ، وذلك قبل يومين من إقامة حفل وضع حجر الأساس لمشروع إعادة ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين.وسيعود الوفد الجنوبي إلى البلاد مساء اليوم بعد إجراء المسح على الجزء الشمالي من الطريق الغربي والذي يبلغ طوله 4 كيلومترات.وكان الوفد قد قام بمسح الجزء الشمالي من الطريق الطولي الشرقي والذي يبلغ طوله 100 كيلومتر بين مدينتي "كوسونغ" الكورية الجنوبية و"وون سان" الكورية الشمالية خلال الفترة من يوم الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري.ومن المقرر أن يقام حفل وضع حجر الأساس لمشروع إعادة ربط وتحديث خطوط السكك الحددية والطرق بين الكوريتين في محطة "بان مون" القريبة من مدينة "كيسونغ" بكوريا الشمالية يوم الأربعاء القادم بمشاركة 200 من مسؤولي الكوريتين.