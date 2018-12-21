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السياسية

تطوير صاروخ بحر جو جديد بتكنولوجيا كورية

Write: 2018-12-24 11:36:20Update: 2018-12-24 14:52:05

تطوير صاروخ بحر جو جديد بتكنولوجيا كورية

Photo : YONHAP News

انتهى العمل في تطوير صاروخ "هيكونغ" البحر- جو المضاد للطائرات والصواريخ بتكنولوجيا كورية خاصة.
وقد بدأ العمل في تطوير هذا الصاروخ عام 2011 ليحل محل نظام "رام" الصاروخي الحالي الذي طورته شركة أمريكية ، بقيادة معهد العلوم الدفاعية وبالتعاون مع شركة "إل أي جي نيكس وان" وشركة "هان هوا ديفنس".
ويصل المدى الأقصي لصاروخ "هيكونغ  إلى 20 كيلومترا ، ويتم اطلاقه من السفن مستهدفا للطائرات والصواريخ  والسفن المعادية.
وسيتم الإنتاج التجاري لهذا الصاروخ بدءا من العام القادم ، ونشره في السفن الحربية الكورية الجنوبية اعتبارا من عام 2021 وعلى مراحل متتالية.
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