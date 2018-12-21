تراجع صادرات كوريا الشمالية إلى الصين بسبب العقوبات الدولية

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كشفت بيانات الجمارك الصينية الصادرة أمس الأحد عن تراجع كبير في صادرات كوريا الشمالية إلى الصين، وقد بلغت نسبة التراجع 88.6% خلال الأحد عشر شهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، لتصل إلى 191.75 مليون دولار.كما أشارت البيانات إلى تراجع صادرات الصين لكوريا الشمالية بنسبة 33% لتصل إلى 2.01 مليار دولار خلال الفترة نفسها.ويرجع السبب في هذا التراجع إلى العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينع بوست" إن هذا التراجع قد جاء وسط تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والصين.وبهذا، تجاوزت قيمة العجز التجاري الكوري الشمالي مع الصين 1.8 مليار دولار، وهو ما أدى إلى معاناة كوريا الشمالية من أزمة العملات الأجنبية.يذكر أن الولايات المتحدة تظل تتمسك بموقفها الثابت الداعى إلى الاستمرار في فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية حتى الوقت الذي يتم فيه إحراز تقدم في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.