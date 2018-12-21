الكشف عن نتائج التحقيقات في حريق سيارات بي إم دبليو

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قام فريق التحقيق المكون من خبراء مدنيين ومسؤولين حكوميين اليوم الاثنين بالكشف عن نتائج تحقيقاته حول أسباب الحرائق التي تعرضت لها سيارات "بي إم دبليو".وقال المحققون إن الشركة الألمانية أعلنت أنها لم تدرك وجود خلل فني في نظام إعادة تدوير غاز العادم المعروف بنظام "إي جي آر" إلا في شهر يوليو الماضي، ولكن الشركة قد بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا الخلل في عام 2015.وأضافوا أنهم عثروا على ملفات داخلية تعود إلى شهر يوليو من العام الماضي ، تشتمل على تفاصيل العيوب الفنية في نظام "إي جي آر"، بما فيها بعض الثغرات في مبرد "إي جي آر"، وحفرات في مشعب سحب الهواء.وتخطط وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل لتقديم شكوى ضد شركة "بي إم دبليو" مع فرض غرامة عليها تبلغ قيمتها 11.2 مليار وون ، أي ما يعادل حوالي 9.97 مليون دولار .وسيطلب فريق التحقيق من شركة "بي إم دبليو كوريا" تغيير نظام "إي جي آر" ل170 ألفًا من سياراتها المباعة في كوريا الجنوبية.