سون هونغ مين يسجل هدفين لتوتنهام في مباراة مع إيفرتون

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سجل "سون هونغ مين" لاعب كرة القدم الكوري في فريق "توتنهام" هدفين في مرمى فريق "إيفرتون" في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي.واستطاع "توتنهام" التغلب على خصمه بستة أهداف مقابل هدفين، ليحافظ على المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد "مانشيستر سيتي".وسجل اللاعب "سون" هدفه الأول في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الأول، ليتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.أما هدفه الثاني فتم تسجيله في الدقيقة السادسة عشرة من الشوط الثاني.كما ساعد "سون" زميله "هاري كاين" لتسجيل هدفه في الدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الثاني من المباراة.