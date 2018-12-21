كوريا واليابان تعقدان مباحثات على مستوى المدير حول العلاقات الثنائية

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أجرت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الاثنين في سيول مباحثات على مستوى المدير لمناقشة القضايا الرئيسية المعلقة، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بينهما، بسبب حكم المحكمة العليا الكورية بشأن إجبار المواطنين الكوريين على العمل القسري في اليابان .وحضر مباحثات اليوم كل من "كيم يونغ كيل" مدير مكتب شؤون شمال شرق آسيا بوزارة الخارجية ، ونظيره الياباني "كينجي كاناسوغي" .وسيكون هذا أول لقاء بين مسؤولي البلدين منذ أن حكمت المحكمة العليا الكورية في شهر أكتوبر الماضي بإلزام شركتين يابانيتين بتقديم تعويضات للضحايا الكوريين الذين أجبروا على العمل القسري دون أجر خلال الحرب العالمية الثانية.ويأتي عقد هذه المباحثات وسط مزاعم اليابان بأن سفينة حربية كورية جنوبية قامت بتوجيه رادارها الخاص بمكافحة الحرائق لطائرات دوريات بحرية يابانية، حيث نفت كوريا الجنوبية هذه المزاعم قائلة إن اليابان أساءت فهم عملياتها البحرية التي جرت لإنقاذ قارب كوري شمالي كان ينجرف بالقرب من البحر الشرقي.وفي وقت سابق من اليوم، عقد "كاناسوغي" الذي يشغل منصب كبير المفاوضين النوويين اليابانيين أيضا، مباحثات مع نظيره الكوري "لي دو هون"، وبحث معه القضايا المتعلقة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ، والعلاقات بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية واليابان.